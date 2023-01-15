Politika

Dr. Feryad Fazıl Omar: Almanya’dan aldığım ödülü Kürt milletine ithaf ediyorum

Başkan Barzani, Dr. Feryad Fazıl Omar’ı kabul etti.
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kürdistan Mesud Barzani Feryad Fazıl Omar

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Kürt dili, edebiyatı ve tarihiyle ilgili araştırmalarıyla tanınan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Haçı ödülüne layık görülen Berlin Kürt Araştırmaları Enstitüsü Kurucusu Dr. Feryad Fazıl Omar’la görüştü.

Dr. Feryad Fazıl Omar’ı aldığı ödülden ötürü tebrik eden Başkan Barzani, Kürt dili ve edebiyatının geliştirilmesi için önemli çabalarda bulunduğunu belirterek başarılarının devamını diledi.

Dr. Feryad Fazıl Omar ise desteğinden dolayı Başkan Barzani’ye teşekkür ederek, kendisine takdim edilen ödülü Kürt milletine ithaf ettiğini söyledi.

Dr. Omar, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kürt dili ve edebiyatının gelişmesi ve korunmasına daha fazla önem vermesi gerektiğini ifade etti.

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