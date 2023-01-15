Afrin’deki silahlı gruplar 450 zeytin ağacını kesti

HABER MERKEZİ

Afrin İnsan Hakları Örgütü, geçtiğimiz Ekim ayında Rojava’nın Afrin kentine giren eski adı Nusra Cephesi olan Heyet Tahrir eş-Şam’a (HTŞ) yakın silahlı gruplardan Emşat (Sultan Süleyman Şah) grubu mensuplarının Emara köyü ovasındaki 200 zeytin ağacını keserek kargoyla taşıdığını bildirdi.

Ayrıca yine HTŞ’ye yakın olarak bilinen Hamzat (Hamza Tümeni) grubunun silahlı mensupları ise Kokane köyündeki 150 zeytin ağacını keserek köydeki her aileye 300 doları vergi şartı uyguladığı kaydedildi.

Yine Afrin’in Marat köyündeki ithal Araplar ile Hamzat grubu mensupları silahlı kişilerin köylülere ait 100 zeytin ağacını kestiği belirtildi.

Afrin’e girdikten sonra Hamzat ile Emşat gruplarının ‘zeytin zekatı’ adı altında bölge halkından haraç aldığı biliniyor.

Zeytin ağaçlarıyla tanınan ve yaklaşık 20 milyon zeytin ağacının bulunduğu Rojava’nın Afrin bölgesi, 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdi. Uluslararası basına göre, zeytin ağaçlarından elde edilen mahsuller silahlı gruplar için bir gelir kaynağı haline geldi.