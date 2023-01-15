Politika

Başbakan ile Uluslararası Koalisyon komutanı son gelişmeleri görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ile Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı General Matthew McFarlane ile görüştü.
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kürdistan Mesrur Barzani Matthew McFarlane

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile Uluslararası Koalisyon’un Irak ve Suriye güçleri Genel Komutanı General Matthew McFarlane; Irak ve bölgedeki son gelişmeler, Peşmerge Güçleri’nin devam eden terörle mücadelesi, DAİŞ terörünün tehditleri ve sınır güvenliğinin sağlanmasının önemi gibi konuları görüştü.

General McFarlane, özellikle geçtiğimiz yıl terörle mücadelede Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki yardımlaşma ve işbirliğinin geliştiğine vurgu yaparak, bu işbirliğinin sürmesinin, 140. Madde kapsamındaki bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulması açısından önemli olduğunu ifade etti.

ABD ve Koalisyon’un terörle mücadele ve Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformlar konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür eden Başbakan Mesrur Barzani ise, Bağdat’a düzenlediği ziyarette Irak Başbakanı’yla yaptıkları görüşme hakkında bilgi verdi.

Görüşme sonrası General McFarlane Başbakan Mesrur Barzani’ye Martin Luther King’in fotoğraf ve sözlerinin yer aldığı bir albümü takdim etti.

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