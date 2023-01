Babacan: Anadili bir hak, atamaların önündeki fiili engelleri kaldıracağız

HABER MERKEZİ

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), iktidara gelmeleri halinde uygulayacakları politikaları oluşturan, bu zamana dek açıkladığı eylem planlarının kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıyı Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yaptı.

AK Parti’nin kurucu üyesi olarak siyasete ilk adımını attığını, ekonomi ve dış politikada önemli görevler yürüttüklerini belirten Babacan, “Her kimlikten, her yetkinlik alanından insanların eşitlik içinde özgürce tartıştığı bir bakanlar kurulu vardı. TBMM gerçek bir istişare organı gibi çalışırdı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bunları anlatıyorum. ‘İmzayı atmasaydım yapamazdı’ diyor. At bir imza çöz sorunları, hadi at imzayı, elini tutan mı var? Dört buçuk yıldır bu ülkenin ekonomisini batırdın. Seçime dört ay kala mı hatırlıyorsun ekonomiyi, adaleti. dürüst be ehil kadrolar olmazsa olmaz. Kararları istişareyle almazsan olmaz. Adaleti tesis etmezsen olmaz. Olmayacak. 2001’de beraber yola çıktığımız Erdoğan sözünden döndü. Külliyenin tepesine çıktı ve ‘yıkın bunu diyerek’ demokrasiye gözünü dikmeye başladı. Yola çıkarken kendisine milyonlarca insan destek vermişti, yola ne için çıktığını unuttu. Güç yozlaştırıyor. Ben artık orada duramazdım, istifa ettim.”

'‘BEKA’ DEYİP VATANDAŞLARI BİRBİRİNE DÜŞÜRENLER ASIL BÖLÜCÜ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en ufak eleştiriyi susturduğunu hukuksuzluklara göz yumduğunu belirten Babacan, “KHK’lerle milyonları canından bezdiriyor. Bu adalet midir, insanlık mıdır? Kanser hastası çocuğu annesi ile görüştürmüyorlar. Derin nefes alın Türkiye’nin DEVA’sı var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Beka beka deyip bu ülkenin vatandaşlarını birbirine düşürenler asıl bölücü. Bu ülkeyi biz birleştireceğiz biz. Bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmının insanlarını yok sayıp demokrasiden bahsedemezsiniz.”

“ENDİŞELİ KÜRTLER”

Emeklilerin, gençlerin, işsizlerin, kadınların kaygılanmaması gerektiğini ifade eden Babacan, “Endişeli öğrenciler. Endişeli kadınlar. Endişeli Kürtler, endişeli Aleviler. Endişeli gençler, analar, babalar. Endişeli muhafazakarlar, endişeli sekülerler. Ankara’nın ortasından sesimin ulaşabileceği herkese seslenmek istiyorum. Endişeye mahal yok. Kürtçe öğretmenliği okuyan ama göreve başlayamayan Azad kardeşim. Biraz sabır. Anadili bir hak. Atamaların önündeki fiili engelleri kaldıracağız. ‘Gençler iş beğenmiyor’ diyorlar. Gençler iş beğenmemekte haklı. Bugünkü hayatınız çocukluk hayallerinize benzemiyorsa beğenmeyeceksiniz tabii. Biz de beğenmiyoruz. O yüzden birlikte yola çıktık” ifadelerini kaydetti.