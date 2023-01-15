Politika

Rus yapımı savaş uçakları 3 ay sonra İran’da

İran Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Şehriyar Haydari, ülkesinin Rusya'dan sipariş ettiği Su-35 savaş uçaklarının mart sonunda teslim edileceğini söyledi.
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Rus yapımı Su-35 savaş uçağı
Rus yapımı Su-35 savaş uçağı
İran İran Rusya Su-35 savaş uçakları

HABER MERKEZİ

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Şehriyar Haydari, Rusya'dan gelecek savunma sanayisi ekipmanlarına dair bilgi verdi.

Şehriyar Haydari, "İran'ın Rusya'dan sipariş ettiği Su-35 savaş uçakları, (Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart'ta başlayan) önümüzdeki yılın başlarında ülkeye varacak" dedi.

İranlı yetkili ayrıca Rusya'ya siparişi verilen savunma sistemleri, füze ve helikopterlerin büyük bölümünün de yakında ülkeye ulaşacağını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda İran'ın Rusya'dan Su-30 savaş uçağı alacağı haberleri gündeme gelmiş İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi de Eylül 2022'de yaptığı açıklamada “Rusya'dan Su-35 alacaklarını, Su-30 alımının ise gündemlerinde olmadığını” söylemişti.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da 21 Mart yeni yılın ilk günü olarak kabul ediliyor.

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