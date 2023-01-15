Putin’den Ukrayna açıklaması: Her şey planlandığı gibi ilerliyor

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Rossiya-1 televizyonuna konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim” diyen Vladimir Putin, “Her şey, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın planladığı biçimde gelişiyor. Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum”ifadelerini kullandı.

“EKONOMİMİZDEKİ DURUM SON DERECE TATMİN EDİCİ”

Batı'nın yaptırımlarına da değinen Putin, “Rus ekonomisinin beklentinin üstünde performans gösterdiğini” söyledi.

Putin, “Bana göre ekonomimizdeki durum sadece stabil değil, son derece tatmin edici de” değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, “Ekonomimizdeki durum stabil, dahası, düşmanlarımız bir yana, bizim tahminlerimizden bile çok daha iyi” diye ekledi.