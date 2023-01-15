Başbakan: Bağdat’la sorunların çözümü için olumlu bir atmosfer var

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında 100’üncü kez toplandı.

Başbakan, toplantıda son Bağdat ziyareti ve 11 Ocak’ta Irak Başbakanı ve hükümetinin müzakere heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerde sorunların anayasa temelinde çözümü için olumlu bir atmosfer ve iyi bir imkan olduğunu belirten Başbakan, siyasi tarafların vardığı anlaşma kapsamında Bağdat’la uzlaşı sağlandığını vurguladı.

Başbakan, Irak’ın 2023 bütçesi, federal gaz ve petrol yasası, Peşmerge Güçleri’nin anayasal hakları, anayasanın 140’ıncı maddesinin uygulanması, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve askeri güçlerin bölgeden çekilmesiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Petrol gelirlerinin de ele alındığı görüşmede ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Sorumlusu Dindar Zebari, hükümetin insan hakları planının uygulanmasıyla ilgili bir sunum yaptı.

Uluslararası kurumlara önerilerinden dolayı teşekkür eden Başbakan, demokratik prensipleri koruma ve birlikte barış içinde yaşama kültürünün gelişmesine yönelik çabalarının devam edeceğini kaydetti.