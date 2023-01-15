Politika

İsrail üssünde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Batı Şeria'nın doğusunda İsrail'e ait askeri eğitim üssünde meydana gelen patlamada, 1 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.
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ortadoğu İsrail Askeri üs Patlama

HABER MERKEZİ

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Vadisi'nde bulunan bir İsrail askeri üssündeki dinlenme odasında el bombası infilak etti.

Olayda 1 asker öldü, 3 asker yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise yapılan ön soruşturmada, patlayan mühimmatın, eğitim sırasında atış alanından talimatlara aykırı toplanan ve askerlerin kaldığı yere getirilen patlamamış bir el bombası olduğu bilgisi verildi.

Kaza sırasında odada 7 askerin bulunduğu duyuruldu.

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