Politika

AB’den eski Savunma Bakan Yardımcısı’nı idam eden İran’a kınama

Avrupa Birliği (AB), İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infaz edilmesini şiddetle kınadı.
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avrupa Avrupa Birliği İran kınama idam

HABER MERKEZİ

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB'nin Ekberi'nin idam edilmesini en güçlü şekilde kınadığı ve her koşulda idam cezasına karşı olduğu vurgulandı.

Ekberi'nin ailesine başsağlığı dilenen açıklamada, İngiltere ile dayanışma içinde olunduğunun altı çizildi.

"Bir Avrupa vatandaşının infazı, AB tarafından yakından takip edilecek korkunç bir emsaldir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, AB, İran'ı gelecekte infazlardan kaçınmaya ve idam cezasının kaldırılmasına yönelik tutarlı bir politika izlemeye çağırdı.

İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi'nin cezası dün infaz edilmişti.

Ekberi, İran hakkındaki hassas bilgileri İngiltere'ye aktarmakla suçlanıyordu.

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