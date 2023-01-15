Sudani: Irak’ın ABD ve NATO güçlerine ihtiyacı var

ERBİL (K24)

Wall Street Journal’a (WSJ) konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ülkesinin terör örgütü DAİŞ’in tamamen ortadan kaldırılması için ABD ve NATO güçlerine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Hükümetinin diğer Körfez ülkeleri gibi ABD ile ilişkilerden yararlanmak istediğini belirten Muhammed Şiya Sudani, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak’tan çekilmesi için herhangi bir yol haritasının belirlenmediğini ifade etti.

“DAİŞ tehdidi ve Suriye’den Irak’ın farklı bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor” diyen Sudani, “Irak güvenlik güçlerinin Uluslararası Koalisyon’un destek, öneri ve eğitimine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabitan ve diğer Körfez ülkeleri gibi ABD ile ilişkilerden faydalanmak istediklerini belirten Sudani, hem ABD hem de İran’la iyi ilişkiler kurabileceklerini vurguladı.

“Başkan Joe Biden, kendisinden önceki başkanlardan çok farklıdır ve Irak’ı herkesten iyi tanıyor” ifadelerini kullanan Sudani, “Bu da Bağdat ve Washington arasında çok iyi bir ilişki kurulmasına zemin olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Sudani’nin ABD ve NATO güçlerinin kalmasına yönelik bu görüşlerinin, yeni hükümetin bu konudaki yaklaşmını ilk kez net olarak ortaya konması açsından önemli olduğu belirtiliyor.