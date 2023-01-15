Spor

Lider Arsenal derbide Tottenham’ı mağlup etti

19 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Arsenal, Tottenham deplasmanından 3 puanla dönerek Manchester City ile farkı 8'e çıkardı.
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avrupa Tottenham Arsenal Premier Lig

HABER MERKEZİ

Ligin 20. hafta mücadelesinde, sezonun formda ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Tottenham’ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında götüren konuk ekip, 14. dakikada Hugo Lloris (kendi kalesine) ve 36. dakikada Martin Ödegaard’ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Puanını 47’ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City  ile arasındaki puan farkını 8’e çıkardı. Tottenham ise 33 puanla 5. sırada kaldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Arsenal kalesinin önünde tartışma çıktı. Ramsdale’e Richarlison’un tepki göstermesiyle tribünlerden de taraftarlar sahaya girmek istedi. Arsenal Teknik Direktörü Arteta takımını bölgeden ayırıp soyunma odasına gönderdi.

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