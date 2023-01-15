Fransa’da bıçaklı kişi yoldan geçenlere saldırdı

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Le Figaro'nun haberine göre, Strazburg kentinin Colmar bölgesinde, bir kişi elinde bıçakla yoldan geçenlere saldırdı.

Bıçaklamak istediği ilk kişinin kaçmasının ardından saldırgan, iki çocuğuyla bisiklet süren kadına yöneldi ancak kadının yere düşmesiyle saldırganın bu girişimi sonuçsuz kaldı.

Polis Sendikası SGP’den yapılan açıklamada, üçüncü kez bıçağına davranan saldırganı, olay yerine yakın ve görev başında olmayan bir polisin, oradan geçen bir motorlu kuryenin yardımıyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin, bıçak salladığı polisi el ve omzundan hafif yaraladığı aktarıldı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, saldırgana müdahale edilerek birçok kişinin yaralanmasının önüne geçildiğini belirtti.

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.