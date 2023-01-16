Spor

Barcelona Real Madrid'i yenerek İspanya Süper Kupası'nı kazandı

İspanya Süper Kupası final maçında, Real Madrid ile Barcelona takımları, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Uluslararası Kral Fahd Stadı’nda "El Clasico" olarak tanınan maçta karşılaştı.
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Barcelonalı oyuncuların kupa sevinci (Foto: AFP)
Barcelonalı oyuncuların kupa sevinci (Foto: AFP)
avrupa Barcelona Real Madrid Süper Kupa

HABER MERKEZİ

Gavi ve Lewandowski'nin golleriyle karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Barcelona, ikinci yarıda Podri'nin 69. dakikada attığı golle 3-0 öne geçti. Real Madrid'in tek golü ise uzatma dakikalarında Karim Benzema'dan geldi. Maç Barcelona'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Kupa’da oynamaya hak kazanan Katalan ekip Barcelona, Real Betis ile oynadığı yarı final mücadelesini penaltılarla kazanarak adını finale yazdıran ekip olmuştu.

İspanya Süper Kupası’nı 13 kez kazanarak kupanın en başarılı takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretine son verdi.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 8 maçı kaybetmen Barcelona, El Clasico galibiyetinin yanında İspanya Süper Kupası’nı kazanarak galibiyet serisine devam etti.

La Liga’nın ve Süper Kupa’nın son sahibi Real Madrid, İspanya Kral Kupası’nda geçen sene Real Betis’e karşı final oynayan Valencia ile yarı finalde karşılaşmış ve berabere biten mücadeleyi penaltılarla kazanmıştı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, 12 kez Süper Kupayı müzesine götürdü.

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