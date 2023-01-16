Mehmet Şimşek’ten Sözcü gazetesine yalanlama

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Sözcü’nün haberine göre; Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği “Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Törenine” katıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kurdele kesti. Erdoğan'ı karşılama töreninde de bulunan Şimşek'in yıllar sonra Erdoğan'la fotoğraf vermesi, akıllara, “Nurettin Nebati'nin yerine Şimşek mi geliyor?” sorusunu getirdi. Şimşek ise “Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz” dedi.

Şimşek'in, Erdoğan'la yan yana açılış yaptığı ve protokolde ön sırada yer aldığı fotoğraf için yakın çevresine “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı” dediği öğrenildi.

Dolar ve faiz artışlarının yaşanan ekonomik sıkıntıları açıklamaya yetmeyeceğini savunan Şimşek, “Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil” dedi.

Enflasyonun ineceği tezlerine katılmadığını da belirten Şimşek, iktidarın ekonomi politikasını ise şöyle değerlendirdi:

“Sürekli para basılıyor, halen de basılacak gibi görünüyor. Böyle enflasyon mu düşer? BİM'e, A-101'e baskı yapmakla, ‘Fiyatları indirin, zam yapmayın' demekle enflasyon düşmez. Bildiğim bir marketin kar marjı sadece yüzde 4. Nereye kadar ‘Zam yapmayın' diyebilirsiniz.”

Şimşek, yeniden ekonominin başına geleceği veya başka bir görev alacağı yönündeki yorumlara da şu karşılığı verdi:

“Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile (Erdoğan'ı kastediyor) bana bırakmaz, bırakamaz. O yüzden dönmemin bir anlamı olmaz.”

ŞİMŞEK’TEN YALANLAMA

Öte yandan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sözcü Gazetesi’nin haberini yalanladı.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla.”