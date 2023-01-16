İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı

HABER MERKEZİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için kurtarma uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Dümen arızası nedeniyle Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturduğu belirtilen MKK-1 adlı geminin kurtarılması için kurtarma uzmanının çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Olayda, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Ukrayna'dan İstanbul’a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 adlı kuru yük gemisinin, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturduğu hatırlatıldı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekiplerinin yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığı ifade edildi.