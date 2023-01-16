Politika

Başbakan Mesrur Barzani Davos Zirvesi’ne katılıyor

Başbakan Mesrur Barzani, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılıyor.
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kürdistan Mesrur Barzani Davos Zirvesi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 16-20 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılıyor.

Başbakan Twitter hesabından #KurdistanInDavos etiketiyle bir video paylaştı.

Davos kasabasında düzenlenen ve birçok ülkenin, uluslararası organizasyonun lideri ile iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı forum, 130 ülkeden 50'si devlet/hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getirecek.

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Covid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkacak başlıklar olacak.

 

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