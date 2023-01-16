Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil: KYB reform sürecinin önünde engel

ERBİL (K24)

K24’ün Basi Roj programının konuğu olan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Başbakan Mesrur Barzani’nin son mesajları ve gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet Sözcüsü, Süleymaniye'nin gelirlerinin ne kadar olduğunu bilmediklerini ve hükümetin bu bölgelerin gelirlerini denetlemesine izin verilmediğini söyledi.

Adil, dün Başbakan Mesrur Barzani’nin Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yayımladığı açıklamaya ilişkin şunları söyledi:

“Doğru bir mesajdı, diyalog çabalarımızı sürdürüyoruz. Bakanlar Kurulu toplantısında diyalog için hiçbir KBY'li bakan yoktu. KYB her konuda hükümetle işbirliği yapmalıydı ama Hawkar Caf'ın öldürülmesi sonrası bu iş başka bir boyuta taşındı ve KYB olaya hukuki bir mesele olarak bakması gerekirdi.

Biz hükümet olarak KYB'ye kapılarımızı kapatmadık. Peşmerge Güçleri’nin birleşmesini, reform ve eşitlik talep ettik. Erbil'de bir suikast düzenlenmesi Kürdistan için bir tehlikedir. Adem-i merkeziyet talebinde bulundular ve bu onlara verildi. Kürt halkının menfaati için hak ettiklerinde fazla görev verildi onlara. Halk bilsin ki Kürtlerin birleşmesi için KYB ile her türlü anlaşma yapılmıştır.”

Cotyar Adil, KYB’nin reformlar önünde engel olduğunu ifade ederek, “KYB reform sürecinin ve sanıkların hukuka teslim edilmesinin önünde engeldir. İçişleri Bakanlığı ve Peşmerge'den sınır kapılarını denetlemesi için bir heyet oluşturduk ama iç savaş çıkacağını söylediler. Süleymaniye'nin gelirlerinin ne kadar olduğunu bilmiyoruz, kapılardan ne kadar tahsilat yapıldığını bilmiyoruz" dedi.

HAWKAR CAF SUİKASTI

Başkent Erbil’de 7 Ekim’de düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Güvenlik Konseyi’nde görevli Albay Hawkar Caf’ın suikastına da değinen Hükümeti Sözcüsü, “Hawkar Caf olayı hukukla çözülmeli ve hükümet taraf değil ama KYB hükümeti bu sorunun bir parçası haline getirmek istiyor. Bu hukuki bir meseledir ve hukuka göre çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet tarafından hiçbir projenin reddedilmediğini ifade eden Adil, şunları söyledi:

“Bu kabinede en çok proje Süleymaniye için yapılmıştır. Hükümet tüm şehirlerin hükümetidir, kaçakçılığı önlemek, güvenliği sağlamak ve engelleri kaldırmak hükümetin görevidir. Dolayısıyla Süleymaniye'nin durumu kabul edilemez. Devlet işini yapmalı ve engellenmemelidir. Amacımız halkımıza gerçekleri anlatmak, görevimizi yerine getireceğiz ve birbirimize karşı dürüst olmalıyız.”