Politika

Afganistan’da kadın siyasetçiye evinde suikast

Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinin ardından ülkeyi terk etmeyen az sayıda kadın siyasetçiden biri olan eski milletvekili Mürsel Nebizade, evinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.
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Mürsel Nebizade
Mürsel Nebizade
dünya Afganistan Mürsel Nebizade suikast

HABER MERKEZİ

Taliban’ın 2021’de iktidarı ele geçirmesi öncesinde mecliste görev yapan kadın milletvekillerinden Mürsel Nebizade, evinde uğradığı saldırıda hayatını kaybetti.

Kimliği belirsiz bir kişinin düzenlediği saldırıda, 32 yaşındaki Nebizade ile koruması vurularak öldürüldü, iki kişi yaralandı. Taliban polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Nebizade, Taliban’ın iktidara gelmesinden sonra ülkeyi terk etmeyen az sayıda kadın siyasetçiden biriydi.

Taliban’ın iktidarı yeniden ele geçirmesinin ardından ülkede kadın haklarına yönelik saldırılar tüm dünyada tepkilere yol açıyor.

Son olarak üniversitede eğitim alma hakları da engellenen Afgan kadınların eylemleri, Taliban polisinin sert müdahalesiyle karşılanıyor.

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