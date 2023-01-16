Brett McGurk Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

SÜLEYMANİYE (K24)

Edinilen bilgiye göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ve beraberindeki heyet, Kürdistan Bölgesi’ne ziyarette bulunarak üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

McGurk’ün yapacağı görüşmelerde Kürdistan Bölgesi ile Irak federal hükümeti arasındaki ilişkiler, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ilişkileri ve Kürdistan Bölgesi’nin doğal gaz konusunun ele alınması bekleniyor.

McGurk ve beraberindeki heyetin Bağdat’ta olduğu ve üst düzey Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.