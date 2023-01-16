Almanya Savunma Bakanı istifa etti
HABER MERKEZİ
Alman basını günlerdir Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifa edebileceğini yazıyordu.
Basına yansıyan kulis bilgileri gerçekleşti ve 57 yaşındaki Lambrecht istifa ettiğini duyurdu.
Berlin yönetimi Ukrayna savaşının ilk zamanlarında aldığı tutum nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.
Lambrecht'in Ukrayna ziyareti sonrası yaptığı paylaşım da çokça eleştirilmişti.
Alman basını Lambrecht'in artık savunulamaz bir pozisyonda olduğunu yazmıştı.