Politika

Almanya Savunma Bakanı istifa etti

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti.
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Christine Lambrecht
Christine Lambrecht
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HABER MERKEZİ

Alman basını günlerdir Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in istifa edebileceğini yazıyordu.

Basına yansıyan kulis bilgileri gerçekleşti ve 57 yaşındaki Lambrecht istifa ettiğini duyurdu.

Berlin yönetimi Ukrayna savaşının ilk zamanlarında aldığı tutum nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Lambrecht'in Ukrayna ziyareti sonrası yaptığı paylaşım da çokça eleştirilmişti.

Alman basını Lambrecht'in artık savunulamaz bir pozisyonda olduğunu yazmıştı.

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