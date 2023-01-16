Seçmeli ders başvuruları 10 Şubat’a kadar uzatıldı

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Yaşayan Diller ve Lehçeler dersi kapsamında, Kürtçenin Kurmancî ve Zazakî lehçeleri seçmeli ders olarak okutuluyor.

MEB tarafından okul idarelerine gönderilen yazıya göre, seçmeli ders süreci 10 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

Seçmeli ders tercih dönemleri her yıl 3-20 Ocak arasında başlatılmasına rağmen bu yıl MEB’den okullara öğrencilerin tercihte bulunması için resmi bilgilendirme yapılmaması tepkilere sebep olmuştu.

İlk olarak 20 Ocak, daha sonra 31 Ocak’ta kadar uzatılan başvuru süresi şimdi de 10 Şubat’a kadar uzatıldı.

K24’e konuşan HEZKURD Sözcüsü Barij Celalî, böylesi bir sürenin uzatılmasının öğrencilerin Kürtçeyi daha fazla tercih etmesi için avantaj olduğunu söyledi.