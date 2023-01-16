Politika

Babacan: Altılı Masa’yı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil

DEVA Partisi lideri Babacan, Altılı Masa'nın dağılacağı yönündeki iddialarına ilişkin “Bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil” dedi.
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
türkiye Ali Babacan Altılı Masa dağılma iddia

HABER MERKEZİ

FOX TV'de yayınlanan programa katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, Altılı Masa'nın dağılacağı yönündeki iddialarına ilişkin, masada birçok farklı fikrin bulunduğunu belirterek, "Kriz kelimesini asla kullanmamak lazım. Altılı Masa'da pek çok görüşte farklı görüşler var. Ama masaya oturduğumuzda herkes fikrini söylüyor. Bu masayı bozan olmak hiçbir siyasi partinin kaldırabileceği bir yük değil"  ifadelerini kullandı.

Davos'a davet aldığını ve programa katılacağını söyleyen Babacan,  "Davos’taki mesajımız, ‘Asla Türkiye’den vazgeçmeyin. Türkiye büyük bir ülke. Türkiye seçimlerden sonra dünyayla barışık, dünyayla konuşan, alışveriş eden, sözünün gücü olan bir ülke olacak. Ülkemize güvenin’ olacak" şeklinde konuştu.

Babacan, CHP’li Özgür Özel’in “8 bin kişilik trol ordusu" iddialarına ilişkin de “AK Parti'de olduğum dönemde Gezi olaylarına kadar troll hesaplar yoktu. İktidar Gezi olaylarından sonra kendi troll ordularını oluşturdu. Şu andaki iktidar için kaynak sorunu yok” değerlendirmesinde bulundu.

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