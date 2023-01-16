HDP AYM’ye başvurdu: Kapatma davası seçim sonrasına kalsın

ANKARA (K24)

HDP’nin kapatma davası kararının seçim sonrasına bırakılması istenen başvurusunda, tüm muhakeme işlemlerinin seçimlere kadar durdurulması ve seçimlerin ardından devam edilmesi talep edildi. HDP'ye yönelik açılan kapatma davasında AYM, Hazine yardım hesabına geçici olarak bloke koymuştu. Karar yediye karşılık sekiz oy çokluğuyla alınmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, davanın 'evrensel hukuk ilkelerinin tamamına aykırı şekilde' açıldığını söyledi.

"Bu dava hukukla açıklanabilecek bir sürecin sonucu değildir" diyen Sancar, "Aksine tamamen siyasi saiklere ve hedeflere dayalı bir operasyonun parçasıdır. Dava açılmadan önceki dönemi hatırlarsak partili cumhurbaşkanının HDP’ye yönelik çeşitli suçlamaları ve hedef gösteren açıklamaları vardı. Daha sonra iktidarın küçük ortağı MHP bir kampanya başlattı. Partimize karşı kapatma davası açılması için tehdit ve şantaj içeren açıklamalar geldi" ifadelerini kullandı.

MHP KONGRESİ ÖNCESİ DAVA

Sancar, davanın yürütülen kampanya sonucu MHP kongresinden bir gün önce açılarak sembolik tarih seçildiğini belirtti. Sancar'ın açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

"Bu dava siyasi nitelik taşımaktadır. Bu davanın amacı demokratik siyaseti baskı altına almaktır. Bu davanın amacı HDP’yi tasfiye etme planlarını hayata geçirmektir. Oysa yine Türkiye’nin taraf olduğu evrensel hukuk standartlarına göre yargılama süreçleri hiçbir şekilde siyasi hedef ve saiklere dayanamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bunu açıkça yasakladığı gibi AİHM de bu konuda çok net kararlar vermiştir.

Bu kararların en önemlileri de Türkiye’ye karşıdır. Yargının siyasi hesaplara alet edilmesinin tipik bir örneğidir HDP’ye karşı açılan kapatma davası. En son Hazine yardımının yapılacağı banka hesaplarımıza bloke koyma kararı çıktı.

Hazine yardımının yapılacağı hesaplara bloke konma kararı apaçık şekilde AYM’nin varlık nedeninin inkârı anlamına geliyor. Buna karşı itiraz hakkımız var. İtiraz süre 4 Şubat’ta sona erecek, bu ayrı bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

Bununla ilgili kısa bir açıklamayı yine yapacağım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı AYM önünde 10 Ocak sözlü mütalaasını sundu. Şimdi geldiğimiz aşamada partimize sözlü savunma yapmak üzere süre tanınması söz konusu olacaktır. Bugüne kadar henüz bize bir bildirimde bulunulmamıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın sözlü mütalaası yazılı olarak bize tebliğ edilecek. Bütün bu işlemlerin bugüne kadar devam etmesi ve davanın şu aşamaya gelmiş olmasının yarattığı çok ciddi sorunlar var.

AYM’ye yaptığımız başvuruda bu davayla ilgili muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM bu davayla ilgili işlemleri durdurmalıdır."