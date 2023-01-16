Heriri: Kürdistan Bölgesi Başkanı 2 ay içinde seçim tarihini belirleyecek

ERBİL (K24)

Basın mensupalarına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı Fewzi Heriri, parlamento seçimlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İki ay içinde seçim tarihinin belirleneceğini dile getiren Fewzi Heriri, “Kürdistan Bölgesi Başkanlığı olarak, seçim tarihini belirleme yetkisine sahibiz ve Bölge Başkanı 2 ay içinde seçim tarihini belirleyecek” ifadelerini kullandı.

Başkanlık Divanı Başkanı Heriri, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve diğer siyasi tarafların hem seçim tarihiyle ilgili hem hem de başka konulardaki sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı.

Dört vilayetin bulunduğu Kürdistan Bölgesi’nde seçim yasasıyla ilgili tartışmalar yaşanırken, bazı siyasi taraflar yasanın değiştirilmesini talep ediyor.

2013 yılında onaylanan seçim yasasına göre Kürdistan Bölgesi tek seçim bölgesi olarak kabul ediliyor ancak bazı siyasi taraflar dört seçim bölgesi olması gerektiğini savunuyor.