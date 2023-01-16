Diyarbakır'da bir kahvehanede 30 yıldır sadece satranç oynanıyor

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir kahvehanede 30 yılı aşkın bir süredir sadece satranç oynanıyor.

Akademisyeni, çiftçisi, esnafı, genci, yaşlısı her kesimden insanlar bu kahvehaneye gelerek hem çay içiyor hem de satranç oynuyor. Bu kahvehanede satranç öğrenen birçok kişi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ödüller kazandı.

Satranç bilenlerin, oyunu bilmeyenlere öğrettiği kahvehanede oyunlar sabahın erken saatlerinde başlıyor ve bazen gece geç saatlere kadar devam ediyor.

SİGARA İÇMEK YASAK

Bu kahvehanenin bir diğer özelliği de sigara içmenin yasak olması. İnsanlar ellerinden geldiğince bu kahvehanede satranç kültürünü devam ettireceklerini söylüyor.

Kahvehane müşterisi Ramazan Ertekin, birçok kesimden insanların buraya uğradığını belirterek şunları söyledi:

"İşimizin olmadığı günlerde buraya gelip arkadaşlarımızla satranç oynuyoruz. Buraya gelenlerin arasında mühendisler, profesörler, doktorlar, alimler ve öğretmenler de var. Geçen sene yarışmalarda ikinci oldum. Mardin'deki yarışmalarda madalya kazandım. Türkiye'nin en hızlı satranç oyuncusu benim."

Kahvehane sahibi Yunus Baytok, "İnsan satranç oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyor. Satranç oynarken kimse kimseye karışmıyor. İnsan, satranç oynayan herkesin kardeş olduğunu düşünüyor" dedi.