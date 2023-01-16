Fakıbaba AK Parti’den ayrılma gerekçesini anlattı: En önemli nedenlerden biri Şenyaşar ailesi

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Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar, katliama ilişkin açılan davanın yarın Malatya’da yapılacak ilk duruşması için adalet çağrısı yaptı.

Halk TV'ye konuşan dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı, AK Parti eski milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba şunları söyledi:

"Sadece Yıldız ailesinden bir kişi kaybedildi diye bakan olarak hastaneye geldim. Şenyaşar ailesinden ölüm vakası olduğunu bilmiyordum bana terör olayı olarak anlatıldı. Ben de anlatılana göre terör olayı olmuş dedim. Daha sonra kendim terör olayı olmadığını zaten genel merkeze bildirdim. Bunun üzerine her iki tarafa da başsağlığı dilenmesi gerektiğini ilettim. Sayın cumhurbaşkanı geldiğinde her iki aileye de başsağlığı diledi. Söylentileri duyduktan ve o videoyu gördükten sonra burada yapılması gereken şey iki aileye başsağlığı dilenmesi gerekir dedim. Genel merkeze ilettim.

Genel merkeze iletmekle kalmadım en üste kadar bana göre bunun terör olayı olmadığını anlatmaya çalıştım. Belki de AKP'den ayrılmamın en önemli nedenlerinden bir budur.

İddianamede de adım geçiyor. Doğru gördüklerim neyse ailenin onu söyleyeceğime emin olsun. Kanı suyla yıkamak lazım. Yarın öbür gün bağımsız yargı gelecektir."

“BİLSEYDİM HASTANEDEN AYRILMAZDIM”

Dönemin Urfa Valisi Abdullah Erin'e ilişkin de konuşan Fakıbaba şunları kaydetti:

"Sayın vali o gün ambulansın önünde göğsünü açmış 'bir şey yapacaksanız önce bana yapacaksınız' demiş. O arkadaşım göğsünü germemiş olsaydı daha kötü işler olabilirdi denildiğini biliyordum. Ben o hastaneye geldim ayrılıncaya kadar da içerde nelerin olduğunu görmedim ve bilmiyorum. Eğer bilmiş olsaydım ayrılmazdım. Adalete inanacağız ve güveneceğiz. Yargı çalışacak Allahın izniyle suçlu kimse belli olacak. Barış lazım, sevgi lazım, kardeşlik lazım. Bence bu işi büyütmeyelim. Aracılar geldiğini de biliyorum kabul edin lütfen. İki aileden de çok değerli insanlar var."