Davutoğlu: Serok Ahmet olmaktan gurur duyuyorum

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Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Tuzla İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım törenindeki konuşmasına yer verilen Ahmet Davutoğlu, "Adım adım yürüdük. Zor engelleri aştık. Medya ambargolarını, anket manipülasyonlarını yerle bir ettik" diyerek sözlerine başladı.

Altılı masayla ilgili açıklamasının çarpıtıldığını belirten Davutoğlu, "Hep beraber saldırıya başladılar. Sanki biz saldırıdan korkacakmışız gibi. Hodri meydan" dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisine yönelik sözlerine değinen Davutoğlu, "Eline verdikleri kağıdı doğru dürüst okuyamıyordu ama yine bize saldırdı ve 'Serok Ahmet' unvanını tekrar zikretti. 'Yörük Ahmet' olmaktan da 'Serok Ahmet' olmaktan da gurur duyuyorum. Türkiye'yi tek bir yumruk haline getirecek olan budur" değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, Sinan Ateş cinayetini unutturmak için kendisinin hedef alındığını belirterek, "Ülkücülerin lideri olan Bahçeli'den hiçbir ses çıkmadı. Türkiye'de kamu düzeninden sorumlu olan, her konuda konuşan Soylu'dan bir ses çıkmadı. Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Şimdi hepsi toplanmış bize saldırıyor. Sokak eşkıyalarını, başkentin ortasında bir insanın katledilmesini unutturamazsınız" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN OYUNUNU BOZDUK"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altılı masa ile ilgili açıklamalarına dikkati çeken Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Biz altı siyasi lider omuz omuza verdik, Erdoğan ile Bahçeli'nin oyununu bozduk. Milleti birleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan bundan rahatsız. O istiyor ki bir tarafta Erdoğan, Bahçeli, Perinçek koalisyonu olsun karşısında da onları kutuplaştıran bir yapı olsun. Altılı masa ile biz bu oyunu bozduk."

KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik destek açıklamalarına değinen Davutoğlu, "Tam da böylesine bir tablo içinde, bütün oklar doğrudan bize yöneltilmişken çıkıp 'Sayın Davutoğlu doğru söylüyor. Birlikte yöneteceğiz' dediği için, masanın onuruna sahip çıktığı için teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.