Kurdistan24, belgesel kanalı açıyor

ERBİL (K24)

Kurdistan24 medya kurumu tarafından 24 saat kesintisiz yayın yapacak belgesel kanalı açılıyor.

Kurdistan24 Belgesel Müdürü Serwer Muhyeddin, “Kürt medya dünyasında genelde sinemanın, özelde de belgesel filmlerin boşluğu çok belirgin. Dolayısıyla bu boşluğu doldurmak için her Kürt hanesine iyi belgesellerle ve kaliteli bir şekilde ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Kurdistan24 televizyonunun yeni sezonunda Kurdistan24 Belgesel’in de yayına başlayacağını kaydeden Muhyeddin, kanalın 24 saat aralıksız yayın yapacağını ifade etti.

Muhyeddin, Tarih boyunca Kürt halkıyla ilgili yapılmış tüm belgeselleri bir araya getirmeye ve Kürt belgeselleri için güzel bir arşiv oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Belgesellerin önemi ve etkisine değinen Muhyeddin, Belgeseller sürekli olarak bireyin ve toplumun kültürel arka planı üzerinde çalışırken, aynı zamanda hayatın eksikliklerine eleştirel bir gözle de bakabiliyor. Belgeseller sadece olayları göstermiyor; belgesel çalışmaları olay ve konuların çok daha derinlerine iniyor ve basit sahneleri daha net ve derinden gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 Belgesel ile geçmişte belgeseller üzerine çalışmış herkesin iletişime geçebileceği ve belgesel gönderebileceği belirtildi.