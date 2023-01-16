Erdoğan ile Putin Ankara-Şam normalleşmesini görüştü

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rus medyasına göre ikili görüşmede Erdoğan ve Putin işbirliğini teyit ederek Rus gaz arzı ve Türkiye'de bölgesel bir doğalgaz merkezi kurulması görüşüldü.

Ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi de ele alındı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar atılması konuşuldu.

Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.