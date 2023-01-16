Kılıçdaroğlu: Yurt dışı çıkış harcını kaldıracağız

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Twitter hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yurt dışına çıkışta alınan ‘yurt dışına çıkış harcı’ adını verdikleri haracı, altı ay sonra kaldıracağız. Böyle çok sayıda utanç verici uygulama var ülkemizde, hepsi tarihin çöplüğüne gidecek” dedi.

YÜZDE 200 ZAM

2019’da 15 lira olarak uygulanmaya başlayan harç, daha sonra 50 liraya yükseltilmiş, son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mart 2022’deki kararıyla yüzde 200 zamlanarak 150 liraya yükseltilmişti.

Yıl başında 10 yıllık pasaportun ücreti de yaklaşık yüzde 50 zamla 1008 TL’den 1478 TL’ye yükseltilmişti.