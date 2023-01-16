AK Parti: İsveç savcısının açıklamaları kabul edilemez

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Muhalefet partilerinden bu doğrultuda Türkiye'nin değerlerine dönük bu eylemi kınayanların her birine teşekkür ediyoruz. Böylesine çirkin eylem ifade hürriyeti olarak kabul edilemez. İsveç Başbakanı, İsveç'in NATO'ya üyeliğine engel olmak için sabotaj dedi. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Hakaret davası olarak ele alınabileceğini, herhangi bir şekilde cezalandırılmayacaklarını söylemiş. Bundan şu sonuç çıkıyor, İsveç terör yandaşı olarak kendini konumlandırır.”

"İsveç'in yasasını buna göre düzenlemesi, terörle mücadele yasasını gözden geçirmesi gerektiğini" savunan Ömer Çelik, "İsveç'te terör gruplarının birer hafta arayla 15 tane eylem yaptığını düşünün ve bu eylemde bir AB ülkesi başkanı ya da başbakanının maketinin asıldığını düşünün. Bu hafta Almanya'yla ilgili, haftaya Hollanda'yla ilgili... Böyle bir şey kabul edilebilir mi? İsveç'in buna dönük tepkisi ne olur? Tablo açıktır, çifte standart açıktır. Bu hiçbir yerde kabul edilemez, Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez" ifadelerini kullandı.

Altılı masadaki yetki tartışmasına da değinen AK Parti Sözcüsü, sözlerine şöyle devam etti:

"Muhalefetin yaptığı anti-siyaset. Bu son tartışmalardan önce bir anayasa taslağı hazırlamışlardı. Bu taslakta halk tarafından seçilen cumhurbaşkanının hiçbir şeye karışmayacağı söyleniyor. Bu model demokrasimizi felç eder. Sivil siyaseti felç eden bir yaklaşım. Bu model demokratik değil, bir politbüro modeli. Diyorlar ki, bir cumhurbaşkanı olacak, 6 kişinin onayını almadan siyasi bir karar alamayacak. Peki cumhurbaşkanı bunu yapmazsa ne olur. Mutabakat bozulur, seçime gidilir. Bu 6'lı eş başkanlığı sistemidir, cumhurbaşkanıyla birlikte 7'li eş başkanlık sistemi olur.”

SAVCI “SORUŞTURMA YOK” DEDİ

Stockholm'de geçtiğimiz hafta düzenlenen protestoya ilişkin İsveç'ten yeni bir açıklama geldi.

İsveç gazetesi Aftonbladet'e konuşan Savcı Lucas Eriksson, Erdoğan'ın maketinin direğe asıldığı protestoların 'İsveç yasalarına aykırı olmadığını' söyledi.

Savcı Eriksson, "Davayı hakaret davası olarak aldım fakat bunun yeteri kadar hakaret teşkil edebildiğini düşünmedim. Bu nedenle ön soruşturma başlatmamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE MÜZAKERELER İYİ GİDİYOR”

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya tam üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kristersson, Macaristan ile birlikte İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini henüz onaylamayan Türkiye ile 'iyi bir konumda' olduklarını söyledi.

"Müzakereler açısından durum iyi gidiyor" diyen Kristersson, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile 28 Haziran 2022’de Madrid’deki NATO Zirvesi sırasında vardıkları mutabakatı yerine getirmek için söz verdiği adımları attığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Stockholm’de protestocular, tarihi belediye binası önünde toplanarak Erdoğan'a benzetilen bir maketi direğe asmıştı. Eylem, Ankara'nın tepkisini çekerken, İsveç Büyükelçisi de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Kristersson bu eylemle, İsveç'in NATO üyeliği için yaptığı başvurunun sabote edilmek istendiğini söylemişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen'in 17 Ocak’ta yapacağı Türkiye ziyaretini de iptal etmişti.