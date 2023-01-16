Politika

Başbakan, Davos’taki foruma katılmak üzere İsviçre’ye gitti

Başbakan Mesrur Barzani, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre’ye gitti.
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avrupa Mesrur Barzani İsviçre Davos Dünya Ekonomik Forumu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 16-20 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsviçre’ye ulaştı.

Başbakan Mesrur Barzani’nin, Dünya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında dünya liderleri ve katılımcı şahsiyetlerle önemli görüşmeler yapması planlanıyor.

Davos’taki forum kapsamında Başbakan’ın siyaset ve ekonomi alanındaki birçok liderle bir araya gelmesi ve görüşmelerde ekonominin çeşitlendirilmesi, bankacılık hizmetlerine önem verilmesi, Kürdistan tarım ürünleri için yeni pazar arayışı, maden, petrol, gaz ve temiz enerjide üretim, küresel ısınma ve kuraklığın yol açtığı olumsuzluklar gibi konuların ele alınması bekleniyor. Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın genel durumu da görüşmelerde değerlendirilecek.

Öte yandan, İsviçre’ye hareket etmeden öce Başbakan, Twitter hesabından #KurdistanInDavos etiketiyle bir video paylaştı.

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