Çavuşoğlu Ankara’da BM'nin Suriye Özel Temsilcisi’yle görüştü

ANKARA (K24)

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BM Genel Sekreteri’nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen’le görüştük. 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'na, siyasi sürece ve Anayasa Komitesi'ne desteğimizi yineledik" ifadelerini kullandı.

“SURİYE VE RUSYA İLE ÜÇLÜ GÖRÜŞME ŞUBAT AYINDA YAPILABİLİR”

Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Rusya-Suriye dışişleri bakanlarının görüşmesi konusunda henüz netleşen bir tarih olmadığını belirterek, “Şubat ayı başında bir görüşme söz konusu olabilir” demişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin "Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ayrıca Kremlin, bugün Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde Ankara-Şam normalleşmesinin görüşüldüğünü bildirdi.