‘Ukraynalı askerler, Patriot eğitimi için ABD'ye geldi’

HABER MERKEZİ

Fox News muhabiri Austin Westfall, yaklaşık 100 Ukraynalı askerin Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim almak için ABD'de olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Fox News muhabiri Westfall, "Yaklaşık 100 Ukraynalı asker bu akşam ABD'ye geldi, kısa süre sonra Oklahoma'daki Fort Sill askeri üssünde Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili eğitime başlayacak" dedi.

Westfall, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Patriot sisteminin Kiev'in Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmede önemli bir fark yaratacağına dair sözlerini de mesajında paylaştı.

Geçen hafta ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukraynalı askerlerin Patriot hava savunma sistemini kullanma eğitiminin gelecek hafta Oklahoma'daki askeri üste başlayacağını doğrulamıştı.

Hızlı bir şekilde, birkaç ay içerisinde, 90-100 Ukrayna askerini eğitmeyi planladıklarını söyleyen Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Fort Sill'de ABD müttefiki ülkelerden hava savunma askerlerinin eğitildiği bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatmıştı.