Almanya: Rus liderleri yargılamak için özel mahkeme kurulsun

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Lahey'deki Uluslararası Hukuk Akademisi'nde bir konuşma yapan Baerbock, Ukrayna hükümetinin Rus liderlerin yargılanamayacağı endişesinin anlaşılır olduğunu belirtti.

Rusya'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi olmadığına, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olarak Konsey'e bu amaçla sunulacak karar tasarılarını veto edeceğine işaret etti.

“Ukrayna ve ortaklarımızla, Ukrayna'ya karşı saldırganlık suçlarının yargılanması konusunda özel bir mahkeme kurulması için çalışacağımız konusunda konuştuk” diyen Baerbock, böyle bir mahkemenin yetkisinin, Ukrayna ceza hukukuna dayandırılabileceğini kaydetti.

“CEZASIZ KALMAMALI”

Yargılama sürecine uluslararası mali destek sağlanabileceğini belirten Baerbock, uluslararası savcılar ve hakimlerle yapılacak yargılamanın böylece tarafsızlık ve meşruiyeti de garanti edebileceğini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, uluslararası hukuktaki bir boşluk nedeniyle “bu özel çözüme” ihtiyaç duyulduğunu anlatırken, hem Rus liderliğine hem de tüm dünyaya, böyle bir saldırganlığın cezasız kalmayacağının gösterilmesi gerektiğini savundu.

Lahey'deki temasları kapsamında UCM Başkanı Piotr Hofmanski ile de görüşen Annalena Baerbock, Hollanda ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert ifadelerle eleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının aynı zamanda uluslararası hukuka karşı da bir savaş olduğunu söyleyen Baerbock, “Putin uluslararası hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına aldı” dedi.

Ukrayna, Avrupa Birliği (AB) ve Hollanda da, Rus siyasi liderlerin kurulacak özel bir mahkemede yargılanmaları önerisini destekliyor.

Ukrayna'ya saldırısını "özel bir askeri operasyon” olarak nitelendiren Rusya, kasten sivilleri hedef alma ve savaş suçu işleme suçlamalarını reddediyor. (Kaynak: DW, Reuters)