Politika

Fransa’da binlerce kişi Rojhilat ve İran’daki göstericilere destek için yürüdü

Fransa'nın Strazburg kentinde yaklaşık 12 bin kişi, Doğu Kürdistan (Rojhilat) ve İran'daki göstericilere destek için yürüyüş yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: AFP
Foto: AFP
avrupa Fransa Strazburg Protesto İran Doğu Kürdistan Rojhilat

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği'nin (AB) İran'daki Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan etmesini isteyen göstericiler, Strazburg'daki Avrupa Parlamento (AP) binasına kadar yürüdü. Burada AP Başkanı Roberta Metsola, göstericilere destek mesajı verdi.

Öte yandan, Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne İran'daki protestoların sloganı haline gelen "kadın, hayat, özgürlük" ve "İran'daki idamları durdurun" yazıları yansıtıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rojhilatlı 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Seqiz’da 17 Eylül'de başlayan gösteri ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv