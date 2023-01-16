Fransa’da binlerce kişi Rojhilat ve İran’daki göstericilere destek için yürüdü
HABER MERKEZİ
Avrupa Birliği'nin (AB) İran'daki Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan etmesini isteyen göstericiler, Strazburg'daki Avrupa Parlamento (AP) binasına kadar yürüdü. Burada AP Başkanı Roberta Metsola, göstericilere destek mesajı verdi.
Öte yandan, Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne İran'daki protestoların sloganı haline gelen "kadın, hayat, özgürlük" ve "İran'daki idamları durdurun" yazıları yansıtıldı.
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Rojhilatlı 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Emini'nin ölümü üzerine memleketi Seqiz’da 17 Eylül'de başlayan gösteri ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüştü.