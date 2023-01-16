KDP’den KYB’li bakanlara görevlerine geri dönmeleri çağrısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Bakanlar Kurulu Grubundan yapılan açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne bağlı bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarını boykot etmesi eleştirilerek, “Kürdistan halkı bilinçlidir. Geçmiş yıllardaki konuşmalarınıza ve görüşmelerinize bakın. Dokuzuncu kabinenin faaliyetlerinden ve başarılarından nasıl bahsettiğinize geri dönmenizi talep ediyoruz” denildi.

Açıklamada, “Başbakan Mesrur Barzani’nin KYB'nin hükümete karşı oluşturduğu sorunları çok net bir şekilde dile getiren mesajı ve sunduğu çözümlerin ardından, KYB ekibi tartışıp görüşmek yerine cılız bir tepkiyle karşılık verdi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

“-Bazı hükümet toplantılarına katılmamak, WhatsApp gruplarından ayrılmak, kabine toplantılarında sorunları çözmek ve tartışmak için hazır bulunmamak, hukuki, siyasi ve idari sorumluluktan kaçmak anlamına gelir.

-Bu kabinede bir eksiklik varsa, o da KYB'nin uyguladığı politika ve engellemelerin sonucudur.

-Süleymaniye vilayetinde kapsamlı ve şeffaf bir maliye, gelir ve hukukun üstünlüğü yönetimine izin vermeyerek partinizin, siyasi, diplomatik ve halk nezdindeki konumunun zayıflığını ve iç sorunlarınızı örtmek istiyorsunuz.

-Bakanlar Kurulu, vatandaşların çıkarlarına yönelik sinsi faaliyetleri önlemek için sadece Süleymaniye'ye değil, Kürdistan Bölgesi'nin tüm sınırlarına kuvvet gönderilmesine karar verdi. Ama siz Süleymaniye vilayetinde olanları bildiğiniz için böyle bir girişimi engelliyorsunuz.

- Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol süreci önceki kabinelerde yürütüldü. KYB'li Başbakan Yardımcısı Sayın Kubad Talabani, birkaç kez ayrıntılardan haberdar olduklarını söyledi. Son kabineden bu yana, bu alanda uzmanlaşmış, akredite bir uluslararası şirket, KYB'ye bağlı Bakanlar Kurulu Sekreteri'nin gözetiminde petrol satışlarını denetliyor.

-Şehit Hewkar Caf suikastının ilk gününde, resmi bir yazı ile zanlıların soruşturulmasına yardımcı olmalarını istedik. Ama siz kendinizi bu konudan sakladınız ve sanığı mahkemeye çıkarmaya hâlâ hazır değilsiniz.”

Açıklamanın sonunda KYB’li bakanların görevlerine dönmeleri ve Bakanlar Kurulu toplantılarına katılmaya devam etmeleri istendi.