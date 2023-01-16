Politika

Neçirvan Barzani, McGurk’ü kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk’ü kabul etti.
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kürdistan Neçirvan Barzani Brett McGurk Muhammed Şiya es-Sudani

ERBİL (K24)

Bağdat’taki temaslarının ardından başkent Erbil’e gelen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkiler ele alındı.

MCGurk, Erbil’e geçmeden önce bu akşam Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Sudani’nin ofisinden yapılan açıklamada, Sudani ve McGurk’ün ABD-Irak ilişkilerini güçlendirmeyi görüştüğü bildirildi.

Görüşmede Sudani, Irak güvenlik güçlerinin terörle mücadele sayesinde sağlanan istikrarı koruma yeteneğine vurgu yaptı.

McGurk ise ülkesinin mevcut Irak hükümetinin başarısına verdiği desteği yineledi.

 

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