Politika

Almanya’dan AK Partili vekilin sözleri nedeniyle Türk büyükelçiye 'nefret söylemi' uyarısı

AK Partili milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'nın Neuss kentinde yaptığı bir konuşma üzerine Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi, Alman Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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Foto: AP
Foto: AP
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HABER MERKEZİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk büyükelçi ile bugün yapılan görüşmede kendisine 'Kışkırtma ve nefret söylemine Almanya'da yer olmadığının' hatırlatıldığı ve benzer etkinliklerin tekrar etmemesi için 'Ankara'nın uyarıldığı' ifade edildi.

Alman Dışişleri ayrıca, Türk temsilcilerin Almanya'daki seçim kampanyalarının izne tabi olduğunu ve kurallara uymayanların bunun sonuçlarına katlanacağının altını çizerek görüşmeyle ilgili bilgilendirmede şunları kaydetti:

"Bugün Türk büyükelçiliğini görüşmeye davet ettik. Neuss'ta bir Türk milletvekilininki gibi çıkışlar tekrarlanmamalı. Kışkırtma ve nefret söyleminin Almanya'da yeri yoktur. Bunu yaparken, yabancı seçim kampanyası etkinliklerinin tarafımızca önceden onaylanması gerektiğini açıkça belirttik. Türk temsilciler oyunu kuralına göre oynamazsa sonuçlarını incelememiz gerekiyor."

NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin Nevşehir milletvekili Açıkgöz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Almanya'daki yapılanması 'Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun etkinliğinde yaptığı konuşma tepki çekmişti.

Vekil Açıkgöz, 13 Ocak günü federasyonun Neuss kenti şubesindeki konuşmasında "PKK ve FETÖ mensuplarını yok edeceklerini" söyleyerek, "Onlara Türkiye'de yaşam hakkı tanımadığımız gibi Almanya'da da tanımayacağız. Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar PKK denen terör örgütünü, FETÖ denen terör örgütünü bitireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında, konu Alman güvenlik mercilerine intikal etmişti.

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