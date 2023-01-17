Finlandiya’dan Erdoğan’ın çağrısına yanıt: Şapkadan çıktı

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması sonrasında Finlandiya ile birlikte NATO’ya girmeye çalışan İsveç ile Türkiye arasında tansiyon dinmek bilmiyor.

Türkiye’nin geçen aylarda “terörle mücadelede yeterli iş birliği yapmadığı” gerekçesiyle üyelik sürecine itiraz ettiği İsveç’te geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzeyen bir maketle eylem düzenlenmesi gerilimi her dakika artırıyor.

Türkiye’nin tepki gösterdiği olaya İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da tepki göstererek, “Bizim NATO’ya girmemizi engellemeye yönelik bir sabotaj” açıklamasını yapmıştı.

Dün, Erdoğan’ın, “130 civarında teröristleri bize vermeniz lazım dedik. Maalesef yapamadılar” sözleri de İsveç ve Finlandiya’da gündem oldu.

“HİÇBİR FİKRİMİZ YOK”

Finlandiya Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jussi Halla-aho, Erdoğan’ın söylediği sayının net bir sayı olmadığını belirtti.

YLE-A’ya konuşan Halla-aho, “Bu sayı şapkadan çıkmış bir tahmin gibi. İsveç’te yaşanan provokasyon olayına karşı bir tepki olarak çıktı” dedi. Fin yetkili, “Burada yetkililer de bu sayı ortaya çıkınca kendi aramızda konuştuk ve kimlerin terörist olduğuna dair bir fikrimiz yok” ifadesini kullandı.

Öte yandan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, “Türkiye, ülkeye iade edilmesini istediği kişilerin yeni listesini bize göndermedi” dedi.

Finlandiya Parlamentosu Sözcüsü Matti Vanhanen de, “Erdoğan’ın sürekli taleplerine şaşırıyoruz. Türkiye, bu iadelerin mümkün olmadığını biliyor olmalı. Biz NATO üyeliği için bütün kriterleri karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.