Demirtaş’tan seçim güvenliği çağrısı: Öncülük etmek CHP’ye düşer

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı mesajında, CHP'ye çağrı yaptı.

“Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur."