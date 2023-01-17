Politika

Demirtaş’tan seçim güvenliği çağrısı: Öncülük etmek CHP’ye düşer

Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim güvenliğine CHP'nin öncülük etmesi gerektiğini belirtti.
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türkiye Selahattin Demirtaş çağrı CHP seçim güvenliği

HABER MERKEZİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı mesajında, CHP'ye çağrı yaptı.

“Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:

Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur."

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