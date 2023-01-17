Demirtaş’tan seçim güvenliği çağrısı: Öncülük etmek CHP’ye düşer
HABER MERKEZİ
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan paylaştığı mesajında, CHP'ye çağrı yaptı.
“Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer” diyen Demirtaş, şunları kaydetti:
Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı. Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur."
Seçim güvenliği bugünden başlar, yemin törenine kadar sürer.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 17, 2023
Halk iradesine göz dikmeye cüret edebilecek odaklar bir araya gelebiliyorsa üç muhalefet ittifakı da seçim güvenliği için ortak çalışma başlatmalı.
Buna öncülük etmek CHP'ye düşer. Belki de hazırlık yapılıyordur.