Benzinin ardından motorine de zam geliyor

HABER MERKEZİ

Küresel petrol fiyatlarının yükselmesi ve dövizdeki hareketlilikle birlikte milyonlarca araç sahibi yurt içinde akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Ocak ayının ilk haftasında gerileyen petrol fiyatları benzine indirim olarak yansımıştı. Ancak geçen hafta petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçerek kayıpların silinmesiyle benzine üst üste zam yapılmıştı.

Petrole bağlı olarak tabelalar bu gece bir kez daha değişti ve benzin litre fiyatı 67 kuruş zamlanarak 21 liraya dayandı.

BİR ZAM DA MOTORİNE

Benzinin ardından motorin fiyatlarında da artış yaşanması bekleniyor. Buna göre bu gece yarısı motorine 1 lira 5 kuruş zam geliyor.

Zammın ardından litre fiyatları ortalama İstanbul için 23.16 TL, Ankara için 23.36 TL ve İzmir içinse 23.47 TL olacak.

BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 36 kuruşa, Ankara'da 20 lira 63 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 57 kuruşa çıktı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 OCAK 2023 SALI)

İSTANBUL

Benzin: 20.36 TL

Motorin: 22.11 TL

ANKARA

Benzin: 20.63 TL

Motorin: 22.31 TL

İZMİR

Benzin: 20.57 TL

Motorin: 22.42 TL