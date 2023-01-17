Başkan Barzani ile Brett McGurk’ten çözüm vurgusu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve beraberindeki ABD heyetiyle görüştü.

Görüşmede Irak’ın siyasi durumu ve Erbil-Bağdat ilişkileri ele alınırken, Kürdistan Bölgesi İle Irak arasındaki sorunların çözülmesinin önemine vurgu yapıldı, ırak ile Kürdistan Bölgesi’nin dünyadaki enerji krizinin çözümündeki rolünün önemi dile getirildi.

Kürdistan Bölgesi’nin durumunun da değerlendirildiği görüşmede Başkan Barzani, bu yıl Kürdistan Bölgesi’nde temiz ve pürüzsüz bir seçimin yapılması gerektiğini, seçimin ertelenmesi için hiçbir gerekçenin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin karşı karşıya olduğu engellerin aşılması ve hükümete destek için, siyasi taraflar arasındaki toplantı ve koordinasyonun devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Barzani ayrıca, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi için yapılan reformlara da destek verdi.

Bölgenin siyasi durumu ve terör tehdidinin de ele alındığı görüşmede, konuk heyet Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarının önemine vurgu yaptı.