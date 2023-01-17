Politika

Ailesi HDP önünde eylem yapan ve geri dönen genç kendini ateşe verdi

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın geri dönen oğlu Mehmet Akar kendini yakara yaşamına son verdi.
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Mehmet Akar
Mehmet Akar
kürdistan Diyarbakır HDP binası

HABER MERKEZİ

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde dün kendisini yaktığı belirtilen Mehmet Akar, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağabeyi Mustafa Akar, hastane morgu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlattı.

Akar, şunları söyledi:

"Kardeşim Mehmet'in terör örgütü nedeniyle psikolojisi bozuktu. Örgütten kurtardıktan sonra kendisini toparlayamadı. Başımız sağ olsun. Sorumlusu örgüttür. Temas kurdular demek ki bırakmadılar bize. 25 yaşında ve bir çocuğu var, eşi de hamile, bunu bize yapan herkese yapmıştır. Başkalarına yapmasınlar. Onu hayata bağlamak için çok uğraştık, neler yaptık ama kurtaramadık."

Diyarbakır'da Hacire Akar, dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'de HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

24 Ağustos 2019’da Mehmet Akar'a ailesiyle buluşturulmuştu.

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