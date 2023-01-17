Politika

Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordudaki asker sayısının 1,5 milyona yükseltileceğini bildirdi.
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Rus askerleri
Rus askerleri
dünya Rus ordusu asker sayısı artış

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıda, ordunun kadrosunda 2023'ten 2026'ya kadar büyük çaplı değişiklikler yapılacağını kaydetti.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunu genişletmek için tüm faaliyetlerin kapsamlı bir planda birleştirilmesi ve savunma sanayisinden silahların teslimat süresi ile eşleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asker sayısının 1,5 milyona çıkarılması kararı aldığını ifade etti.

Şoygu, "Devletin askeri güvenliğini sağlamak ve Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerini ve kritik tesislerini korumak ancak ordunun temel yapısal bileşenlerini güçlendirerek mümkündür" değerlendirmesini yaptı.

Orduda, "Moskova ve Leningrad" adıyla 2 yeni stratejik askeri bölge oluşturulacağı bilgisini de veren Şoygu, "Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde de kendine yeten birlikler meydana getirilecek" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl imzaladığı kararla 137 binlik artışla asker sayısını 2023 itibarıyla 1 milyon 150 bin 623'e yükseltmişti.

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