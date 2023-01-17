Buldan: Seçimlerin ikinci turu Haziran’da

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM grup toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Buldan, seçim konusunda yine kendi adaylarına işaret ederek şunları söyledi:

“Emeğimizi ekmeğimizi geleceğimizi çalan soygun düzenine tüm kapıları kapatma seçimi olacaktır. Cumhurbaşkanı adayımızı yakın zamanda halklarımıza müjdeleyeceğiz. Türkiye halklarının tüm renklerini temsil eden bir cumhurbaşkanı adayımızla seçimlere gireceğimizin altını bir kez daha kalın harflerle çizmek istiyorum. Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasi mücadelemizin tabii ki kendi cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Mücadelede varız, direnişte varız, siyasette varız, yarışta varız, ülkeyi yönetme iddiasında da varız, cumhurbaşkanlığında da varız.”

BAHÇELİ’YE YANIT

HDP Eş Genel Başkanı, sözlerinin devamında "HDP’nin kapatılması adalet ve demokrasinin onurudur" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi;

"Dün yine bu kürsüden yine bize bir laf etti; 'HDP’nin kapatılması adalet ve demokrasinin onurudur' diye bir söz söylemiş MHP genel başkanı. Ben de diyorum ki asıl sizin ve ortağınızın Kürt düşmanlığı siyasetinin bitirilecek olması demokrasinin en büyük onuru olacaktır. Bu onuru da bu ülkeye ilk seçimlerde bizler yaşatacağız" sözlerini kaydetti.

"BU SEÇİMLERİN İKİNCİ TURU KESİNLİKLE HAZİRANDADIR"

"İktidar seçimler için bir takvim arayışındadır" diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli papatya falı açıyorlar, kaybedecekleri günü seçmekte zorluk yaşıyorlar. Onlar için elbette ki zor bir seçim olacak. Haziran’dan korktuklarını biliyoruz. Çünkü 7 haziran sendromları var. Nisan-mayıs arasında gidip gelen bir ittifak var. Gidip de gelemeyeceğiniz tarihi ben söyleyeyim. Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle hazirandadır ve hazirandan kaçamayacağınızı özellikle belirtiyorum."

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: BU GEMİ KIYIYA ULAŞAMAZ

Buldan "Tecride savaşa talana, yolsuzluğa hukuksuzluğa hep birlikte karşı çıkaralım ki bu ortak sesi ortak geleceğin inşa sürecine hep birlikte çevirelim. Çağrım tüm demokrasi güçlerinedir, tüm yurttaşlaradır" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP’nin durduğu nokta ve yürüttüğü mücadele iktidarın oyun planlarını durduracak en güçlü yoldur. Biz bir taraftan iktidarın politikalarıyla mücadele ederken diğer taraftan da ülkenin siyasi kaderini, bizim dışımızdaki siyasal muhalefetin, ürkek çekingen, ortaklaşmadan ve mücadeleden uzak tutum ve anlayışına da asla terk etmeme kararlılığı içerisindeyiz. Her gün kriz ve çatışma üreten tekçilik sistemini kökten değiştirme iddiası yerine restorasyonla yetinen bir anlayış ülkeyi yine aynı çıkmazlığa sürükleyecektir. Mevcut gemi her taraftan su almaktadır. Bir iki yamayla geminin yeni kaptanı olma arzusunun ötesine geçemeyen bir muhalefet anlayışıyla bu gemi kıyıya ulaşamaz."