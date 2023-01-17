CHP’li Karaca Şenyaşar ailesi davasını K24’e değerlendirdi: Bir katliam gerçekleşmiş

MALATYA (K24)

Şenyaşar ailesine yönelik gerçekleştirilen saldırıya dair açılan davanın Malatya’da görülen ilk duruşmasına katılan CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, davaya ilişkin K24’e değerlendirmelerde bulundu.

Karaca şunları söyledi:

“Öncelikle dört buçuk yıl sonra bugün ilk duruşmasındayız. Emine annenin gözyaşları adalet talebinin yerine getirilebilmesi için bu davanın açılması ve gizlilik kararı, daha doğrusu dosya üzerindeki siyasi örtünün kaldırılması gerekiyordu. İddianamenin kabulüyle kendiliğinden gizli kararı kalktı ama dosyaya baktığımızda dört yıl boyunca dosyada hiçbir delil toplanmadığı, kimsenin ifadesinin alınmadığı bir müzekkere bile yazılmadığı ortaya çıkmış. Ve olayın olduğu gün, 14 Haziran 2018 günü orada yüzlerce kişi var. Bir hastane düşünün, hastanede kameralar var. Fakat hastanenin kamera kayıt odasına girerek deliller karartılıyor, doğru dürüst tanık bulunamıyor ve diğer bugün mahkeme salonunda da istinaftan bozularak gelen iş yerindeki dosyadaki tapelere baktığımız zaman da aslında olay net bir şekilde tapelerde ortaya çıkmış.”

CHP’li Karaca konuşmasına şöyle devam etti:

“Aslında bugün her iki dosyanın birleştirilerek görülmesi daha uygun olacaktı. Burada bir linç, burada bir katliam gerçekleşmiş ve Emine Şenyaşar’ın eşi ve iki oğlu gözlerinin önünde katledilmiş. Ben sadece şunu diyorum: Bir annenin, bir eşin böyle bir linç ve katliama tanıklık etmesi ve bununla ilgili yüreğinin ferahlayabilmesinin tek yolu adaletin yerine gelmesi, adaletin tecelli etmesi ama aynı zamanda da suçluların yardım ve yataklık edenlerin ve bugüne kadar bunun üzerini öten siyasi örtü mensuplarının da gereken, yargı nezdindeki cezaları almasıyla ancak mümkündür.”