Politika

Rapor: 2022’de 46 Kürt kolber öldürüldü, 244’ü yaralandı

Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) kolber ölümlerinin arttığına dikkat çeken Hengaw, 2022’de 290 Kürt kolberin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını bildirdi.
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kürdistan Doğu Kürdistan Rojhilat İran Kürt kolber Kolber Hengaw

ERBİL (K24)

Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü (Hengaw), 2022 yılına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre 2022’de 46 Kürt kolber İran güçlerinin saldırıları ya da doğal kazalar sonucu hayatını kaybetti, 244’ü ise yaralandı.

Hengaw, ölüm ve yaralanma oranının 2021’e kıyasla yüzde 35 arttığını aktardı.

Can kaybı ve yaralanmalardan 209’unun İran güçlerinin açtığı ateş sonucu gerçekleştiğini bildiren Hengaw, kara mayını patlamalarında yaşanan ölümlerin oranının ise yüzde 300 arttığına dikkat çekti.

Rapora bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

 

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