Finlandiya’dan Blinken-Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin mesaj

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İsviçre’nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'nda Reuters'a özel bir mülakat veren Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yarın yapacağı görüşmeye değindi.

Haavisto, anlaşmaya varılmasının ülkelerine "olumlu bir sinyal" göndereceğini söyledi.

“ABD tüm sorunları çözemez ancak Türkiye ile ABD'nin planladıkları bu askeri paket üzerinde anlaşmaya varmaları olumlu bir işaret olur” diyen Haavisto, “Bu pakete yeşil ışık yakılırsa, umarım İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Haavisto ayrıca NATO üyeliği konusunda Türkiye ile uzman seviyesinde yapılan görüşmelerin "iyi gittiğini" ancak konu hakkında “hala hararetli tartışmaların sürdüğünü” kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU'NUN KRİTİK ABD ZİYARETİ

Çavuşoğlu, Ankara'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı ağırladıktan sonra ABD'ye hareket edecek. Çavuşoğlu’nun yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmesi, iki ülke arasında Nisan 2022'de başlatılan Stratejik Mekanizma Toplantısı'nın bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısına katılması planlanıyor.

Temaslarda, birbiriyle bağlantılı çok sayıda konu ele alınacak. Masada öne çıkan konulardan biri de Türkiye'nin ABD'den F-16 alım süreci. Ankara'nın ABD ve Rusya ile ilişkilerinde kurmaya çalıştığı dengeyi kendi lehine çevirmek isteyen Joe Biden yönetiminin, bu satışı yapmak istediği biliniyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın F-16 satışıyla ilgili kararını ön inceleme için Kongre komitelerine ilettiği, resmi açıklamanın ise Çavuşoğlu'nun ziyareti sırasında yapılabileceği belirtiliyor.

ABD tarafının ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine onay verilmesi için Türkiye'ye baskı yapması, Rusya yaptırımlarını da gündeme getirmesi bekleniyor. Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra Rusya'nın arabuluculuğunda başlatılan normalleşme sürecinin ve Ankara'nın Suriye'de planladığını açıkladığı yeni kara harekâtının de ele alınması planlanıyor. Washington, Türkiye'nin harekât planlarına ve müttefiklerinin Beşar Esad yönetimiyle ilişkilerini normalleştirmesine karşı olduğunu açıklamıştı.