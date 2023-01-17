AB’den İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü ilan edilmesine destek

HABER MERKEZİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'daki temel insan haklarının ihlaline yanıt olarak Devrim Muhafızları'nın terör örgütleri listesine alınmasını desteklediğini söyledi.

Reuters haber ajansına göre, İsviçre'nin Davos tatil beldesindeki Dünya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında gazetecilere verdiği demeçte Leyen, "İran rejiminin tepkisi korkunç, ürkütücü ve temel insan haklarını ihlal ediyorlar" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı, “Yeni bir yaptırım turunu şimdiden dört gözle bekliyoruz ve Devrim Muhafızlarının terör örgütleri listesine dahil edilmesini de destekleyeceğim. Birçok bakanın bunu istediğini duydum ve bence haklılar" açıklamasında bulundu.